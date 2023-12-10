США наймут консультанта для разработки проектов в ядерной энергетике в Румынии

Госдепартамент США наймёт отраслевого консультанта для разработки проектов в области ядерной энергетики в Румынии, а также на уровне региона с партнёрами страны, включая Молдавию и Польшу. С текстом документа ознакомился RT.

«Консультант будет осуществлять координацию со странами-членами (ЕС. — RT) и продвигать адвокацию на уровне ЕС политического курса, предполагающего, в том числе, поддержку приоритетов правительства США в области ядерной энергетики и развития в Европейском союзе малых модульных реакторов», — говорится в документе.

Кроме того, консультант будет информировать правительство США о конкретных потребностях для развития проектов, включая нормативные положения, законодательство, финансирование, а также предоставлять регулярные отчёты о деятельности в сфере ядерной промышленности.

Вместе с тем, как отмечают представители американского ведомства, консультант может оказывать поддержку и соседним странам, таким как Болгария и Сербия.

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT предположил, что Вашингтон реализует программу, чтобы ограничить возможности России на рынке ядерной энергетики.

«Цель (у США. — RT) всегда одна — отодвинуть и ослабить Россию, убрать её с рынка или по крайней мере ограничить её возможности. На этом рынке Россия если не доминирует, то занимает около 40%: и по строительству новых реакторов, и по поставкам топлива. Сами американцы увеличили в несколько раз закупки урана у России за последние месяцы. Так что одной рукой они закупают уран у России, а другой стараются её отодвинуть от других стран», — заключил эксперт.

Ранее данные американской статистики подтвердили, что США в октябре 2023 года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 т.