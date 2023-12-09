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Сухопутные войска США сообщили о получении новых высокоточных ракет

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Сухопутные войска Соединённых Штатов получили первую партию высокоточных ракет (Precision Strike Missile) после проведения их испытаний.

Об этом сообщается в заявлении на сайте армии США.

«Армия Соединённых Штатов сообщила сегодня о первой поставке новых высокоточных ракет большой дальности нового поколения», — сказано в материале.

Уточняется, что в ноябре на полигоне в штате Нью-Мексико были успешно проведены испытания этих ракет.

Запуск PrSM осуществляется с помощью РСЗО M142 HIMARS и M270A2, сказано в заявлении.

Отмечается, что эти ракеты могут нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров.

2 декабря ракета-носитель Falcon 9 с первым разведывательным спутником для вооружённых сил Южной Кореи стартовала в США.

Издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса сообщало, что Соединённые Штаты планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания влияния Китая.

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