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Nikkei Asia: США разместят наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

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Соединённые Штаты планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания влияния Китая.
Nikkei Asia: США разместят наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
  • Gettyimages.ru
  • © BrendanHunter

Об этом информирует издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса.

«Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году», — говорится в публикации. 

Таким образом, по словам Филлипса, США создадут свой первый арсенал в регионе для усиления сдерживания влияния Китая.

Военный добавил, что в настоящий момент власти рассматривают возможность размещения в регионе наземной версии ракеты Standard 6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деэскалации на Корейском полуострове мешает агрессивная военная активность Соединённых Штатов в регионе.

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