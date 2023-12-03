Nikkei Asia: США разместят наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединённые Штаты планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания влияния Китая.

Об этом информирует издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса.

«Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году», — говорится в публикации.

Таким образом, по словам Филлипса, США создадут свой первый арсенал в регионе для усиления сдерживания влияния Китая.

Военный добавил, что в настоящий момент власти рассматривают возможность размещения в регионе наземной версии ракеты Standard 6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деэскалации на Корейском полуострове мешает агрессивная военная активность Соединённых Штатов в регионе.