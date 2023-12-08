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Австрийский полковник: успех России на Украине изменит миропорядок и роль Европы

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Победа России на Украине изменит существующий миропорядок, уверен полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер. Он подчеркнул, что это значит, что мир погрязнет в хаосе, однако Европа лишится доминантной роли и ей придётся готовиться к утрате благосостояния, считает он.
Австрийский полковник: успех России на Украине изменит миропорядок и роль Европы
  • РИА Новости

Своё мнение он выразил в интервью N-TV.

«Та роль, которая у нас была до сих пор — роль лидеров, доминантная роль, — служит гарантом нашего благосостояния. И наше сырьевое снабжение уже не будет прежним. И мы — и это касается в первую очередь Европы — должны понять, какую роль мы будем играть в этом многополярном мире», — сказал военнослужащий.

Райснер отметил, что Европе предстоит ответить на вопросы, каким будет её сырьевое снабжение и стоит ли ей «на равных общаться с другими игроками».

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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