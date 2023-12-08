Польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал Владимира Зеленского уйти в отставку, так как его действия идут не на пользу Украине.

Он подчеркнул, что провоцирование конфликтов между военными со стороны Зеленского является плохим способом укрепить свои позиции.

«Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит... ушёл», — сказал Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.

Генерал отметил, что действия Зеленского не идут на пользу стране.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал ещё ниже.

Издание Responsible Statecraft заявило, что Зеленский должен быть обеспокоен из-за того, что тема Украины перестаёт быть на первом плане в США.