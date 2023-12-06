Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал ещё ниже.

С таким заявлением выступили в Financial Times.

«У него может быть соблазн изменить своё мнение, пока его популярность не упала ещё ниже», — говорится в публикации.

Также в издании «СТРАНА.ua» заявили, что гипотетическая «партия Залужного» победила бы на выборах на Украине.

Также посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.