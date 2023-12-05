«СТРАНА.ua»: гипотетическая «партия Залужного» победила бы на выборах на Украине
Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг».
Отмечается, что «партия Залужного» набрала бы 36% среди тех, кто пошёл бы голосовать.
Второе место, по данным издания, в опросе занимает гипотетический «блок Зеленского» с 26,7% голосов.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и Залужного.
Также в FT отметили, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского.