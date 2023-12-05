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«СТРАНА.ua»: гипотетическая «партия Залужного» победила бы на выборах на Украине

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Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.

Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг».

Отмечается, что «партия Залужного» набрала бы 36% среди тех, кто пошёл бы голосовать.

Второе место, по данным издания, в опросе занимает гипотетический «блок Зеленского» с 26,7% голосов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и Залужного.

Также в FT отметили, что Залужный перестал появляться на фотографиях встреч Зеленского.

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