Responsible Statecraft: Зеленский обеспокоен угасанием внимания США к Украине
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Отмечается, что экономика Украины переварила $130 млрд от США и находится в положении, при которой Запад вынужден продолжать её поддерживать.
«НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у него, похоже, даже нет, этому вопросу уделили всего несколько минут (во время президентских дебатов республиканцев. — RT)», — отмечается в статье.
По данным авторов статьи, Зеленский не может быть доволен сложившейся ситуацией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рекомендовал странам — членам альянса вкладывать деньги в поставки оружия Украине.