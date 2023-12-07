Responsible Statecraft: Зеленский обеспокоен угасанием внимания США к Украине

Владимир Зеленский должен быть обеспокоен из-за того, что тема Украины перестаёт быть на первом плане в США. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Отмечается, что экономика Украины переварила $130 млрд от США и находится в положении, при которой Запад вынужден продолжать её поддерживать.

«НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у него, похоже, даже нет, этому вопросу уделили всего несколько минут (во время президентских дебатов республиканцев. — RT)», — отмечается в статье.

По данным авторов статьи, Зеленский не может быть доволен сложившейся ситуацией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рекомендовал странам — членам альянса вкладывать деньги в поставки оружия Украине.