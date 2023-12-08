Турецкая партия «Родина» призвала вывести армию США с авиабазы «Инджирлик»
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы вошли в тот исторический цикл, когда это становится необходимостью. Это вопрос безопасности Турции», — сказал политик.
При этом он отметил, что американские военные самолёты, поднимающиеся в воздух с базы, совершают посадку на Кипре, а оттуда уже доставляется необходимое вооружение для Израиля.
«Турции необходимо закрыть базу для американских военных, повторяю, это историческая необходимость», — добавил Перинчек.
Ранее Турция провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122.
Также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Соединённые Штаты отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.