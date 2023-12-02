Эрдоган: США отказываются поставлять F-16 Турции, несмотря на оплату

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Соединённые Штаты отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.

«В то время как нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Эрдогана, только потому, что США делают это, у Турции нет причин отступать.

«Мы приходим к соседу рядом с нами, садимся и разговариваем», — сказал он.

11 июля советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует добиться продвижения в вопросе поставок Турции истребителей F-16 в ходе консультаций с конгрессом.

Эрдоган в ходе встречи с американским лидером заявлял, что начался новый этап отношений Анкары и Вашингтона.