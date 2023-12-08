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Бизнесмен Дотком: визит Путина на Ближний Восток знаменует новый миропорядок

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Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что поездка российского лидера Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада и новом миропорядке.

Об этом он написал в соцсети X.

«Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушёл в историю и что многополярный порядок берёт верх», — сказал Дотком.

При этом он отметил, что СМИ Пентагона называют Путина «международно изолированным».

Ранее в Kankan Xinwen заявили, что визит Путина на Ближний Восток ударил по влиянию США в регионе.

Также UnHerd отметили, что визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для стран Запада.

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