Бизнесмен Дотком: визит Путина на Ближний Восток знаменует новый миропорядок
Об этом он написал в соцсети X.
«Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушёл в историю и что многополярный порядок берёт верх», — сказал Дотком.
При этом он отметил, что СМИ Пентагона называют Путина «международно изолированным».
Ранее в Kankan Xinwen заявили, что визит Путина на Ближний Восток ударил по влиянию США в регионе.
Также UnHerd отметили, что визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для стран Запада.