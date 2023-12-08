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Белый дом: руководство ХАМАС, вероятно, скрывается на юге сектора Газа

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США полагают, что руководство ХАМАС скрывается на юге сектора Газа, заявил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, об этом Вашингтону доложила израильская сторона.

«У нас нет противоречащей этому информации», — цитирует Файнера ТАСС.

При этом чиновник отметил, что сегодня на юге сектора Газа находится больше людей, чем до начала обострения конфликта, поскольку Израиль вынудил их туда перебраться. 

Ранее сообщалось, что власти США расследуют преступления, которые совершило против американских граждан движение ХАМАС в ходе конфликта с Израилем.

Также в Politico сообщили, что США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины.

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