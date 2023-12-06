Минюст США: преступления ХАМАС против американцев расследуются
- AFP
Об этом заявил министр юстиции Меррик Гарланд.
«ХАМАС убил более 30 американцев и похитил ещё больше во время своей террористической атаки 7 октября. Мы расследуем эти гнусные преступления и привлечём этих людей к ответу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что работа над освобождением удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС заложников и возобновлением гуманитарной паузы продолжается.