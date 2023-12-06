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В Белом доме заявили о работе над освобождением заложников из сектора Газа

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Работа над освобождением удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС заложников и возобновлением гуманитарной паузы продолжается, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме заявили о работе над освобождением заложников из сектора Газа
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в интервью телеканалу ABC, он отметил, что среди заложников, предположительно, находятся восемь американцев.

«По крайней мере одна из них — женщина. Мы делаем всё возможное, чтобы добиться их освобождения. Мы постоянно сотрудничаем с нашими партнёрами в регионе, чтобы попытаться восстановить гуманитарную паузу», — заявил Кирби.

Ранее сообщалось, что в Белом доме одобрили намерение Израиля ликвидировать руководство ХАМАС. Кирби назвал это «полезной тактикой».

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