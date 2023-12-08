RT в Telegram
Подпишись

Блинкен: около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в ВПК США.

Об этом пишет ТАСС.

«90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями», — сказал политик.

По словам Блинкена, это привело к созданию большего числа американских рабочих мест.

Также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украине важно помогать всеми доступными способами.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить