Блинкен: около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в ВПК США.

Об этом пишет ТАСС.

«90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями», — сказал политик.

По словам Блинкена, это привело к созданию большего числа американских рабочих мест.

Также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украине важно помогать всеми доступными способами.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.