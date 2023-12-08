Такер Карлсон: глава Пентагона Остин угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву
Об этом он написал в соцсети Х.
«Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией», — цитирует Остина журналист.
Ранее Карлсон заявил, что Россия победит не только Украину, но и США.
Также, по его словам, политиков в США «обвиняют» в работе на российского президента Владимира Путина, если они против Украины.
Кроме того, в Белом доме заявили, что США не могут гарантировать Украине дальнейшую помощь.