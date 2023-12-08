Такер Карлсон: глава Пентагона Остин угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией», — цитирует Остина журналист.

Ранее Карлсон заявил, что Россия победит не только Украину, но и США.

Также, по его словам, политиков в США «обвиняют» в работе на российского президента Владимира Путина, если они против Украины.

Кроме того, в Белом доме заявили, что США не могут гарантировать Украине дальнейшую помощь.