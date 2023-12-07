Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена лгала, когда допускала возможность проигрыша России в конфликте с Украиной.

В своей программе в социальной сети X (Twitter) он отметил, что в Белом доме говорили, что поддержка украинских властей поможет победить Россию и предотвратить её вторжение в остальные страны Европы. Журналист подчеркнул, что уже прошло почти два года, а это оказалось неправдой.

«Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты», — добавил Карлсон.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что США вот-вот бросят Украину.