Такер Карлсон заявил, что Россия победит не только Украину, но и США
- AP
В своей программе в социальной сети X (Twitter) он отметил, что в Белом доме говорили, что поддержка украинских властей поможет победить Россию и предотвратить её вторжение в остальные страны Европы. Журналист подчеркнул, что уже прошло почти два года, а это оказалось неправдой.
«Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты», — добавил Карлсон.
Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что США вот-вот бросят Украину.