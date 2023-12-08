Блинкен: намерения Израиля по защите гражданских и реальность различаются
Об этом информирует РИА Новости.
«Остаётся разница между намерениями по защите гражданских и тем, что происходит «на земле», — сказал политик.
Ранее число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 17 тыс.
Также кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников.
Кроме того, в Politicо сообщили, что США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины.