Блинкен: намерения Израиля по защите гражданских и реальность различаются

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что между намерениями Израиля по защите гражданских в секторе Газа и реальностью остаётся разница.

Об этом информирует РИА Новости.

«Остаётся разница между намерениями по защите гражданских и тем, что происходит «на земле», — сказал политик.

Ранее число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 17 тыс.

Также кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников.

Кроме того, в Politicо сообщили, что США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины.