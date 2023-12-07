Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что американские власти демонизируют Россию, чтобы «палить» деньги собственных налогоплательщиков в топке украинского конфликта.

По его словам, российская сторона сожалеет, что власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах.

«В данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны», — сказал он.

Ранее в Киеве заявили, что Украина находится «на мели», а после декабря финансовых средств у неё не будет.