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Песков: власти США демонизируют Россию, чтобы «палить» деньги налогоплательщиков

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что американские власти демонизируют Россию, чтобы «палить» деньги собственных налогоплательщиков в топке украинского конфликта.
Песков: власти США демонизируют Россию, чтобы «палить» деньги налогоплательщиков
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона сожалеет, что власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. 

«В данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны», — сказал он.

Ранее в Киеве заявили, что Украина находится «на мели», а после декабря финансовых средств у неё не будет.

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