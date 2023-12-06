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Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет

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В Киеве заявили, что Украина находится «на мели», а после декабря финансовых средств у неё не будет.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — говорится в публикации.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал голосовать против помощи Киеву.

Также в Госдепе заявили, что США достигли «дна бочки» в вопросе военных поставок Украине.

При этом руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что без денег и оружия США Украина рискует потерпеть поражение.

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