Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет
Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.
«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — говорится в публикации.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал голосовать против помощи Киеву.
Также в Госдепе заявили, что США достигли «дна бочки» в вопросе военных поставок Украине.
При этом руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что без денег и оружия США Украина рискует потерпеть поражение.