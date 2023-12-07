Россиянин Александр Винник отравился в американском СИЗО

Обвиняемый в отмывании денег россиянин Александр Винник получил тяжёлое отравление в американской тюрьме «Санта-Рита» (Калифорния). Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам Ивана Мельникова, это случилось ещё 1 декабря.

«Винник после приема тюремной пищи, фасоли и рыбы, почувствовал симптомы тяжелого отравления, в том числе и обезвоживания», — заявил правозащитник.

Собеседник RT подчеркнул, что необходимую медицинскую помощь Виннику в СИЗО не оказали, но после вмешательства адвокатов «дали пару таблеток».

«Причина отравления до сих пор не установлена, Винник плохо себя чувствует», — отметил Мельников.

Он напомнил, что россиянин страдает от ряда хронических заболеваний. При этом в тюрьме, где он содержится, нет «серьёзного медицинского блока», и лекарства Виннику передавать некому: адвокаты в Нью-Йорке, мать и другие родственники — в России.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека напомнил, что в соответствии с американским законодательством, Винника не должны содержать в СИЗО более 10 месяцев, но держат уже полтора года.

«С учётом его состояния здоровья, а также того, что он обвиняется в преступлении экономического характера, его следовало бы перевести из СИЗО под домашний арест», — считает Иван Мельников.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.

Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года его признали виновным и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

Как сообщал RT ранее, судебный процесс против Винника в США назначен на 30 сентября 2024 года