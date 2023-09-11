Суд в США над россиянином Винником начнётся 30 сентября 2024 года
- РИА Новости
Постановление, как передаёт ТАСС, размещено в базе данных документов суда по Северному округу Калифорнии.
Отмечается, что начало судебного процесса состоится 30 сентября следующего года.
Он будет проходить с коллегией присяжных.
3 сентября мать осуждённого в США Винника Вера Винник обратилась к американскому послу Линн Трейси.
Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.