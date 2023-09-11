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Суд в США над россиянином Винником начнётся 30 сентября 2024 года

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Суд над россиянином Александром Винником, обвиняемым в отмывании денег, состоится 30 сентября 2024 года.
Суд в США над россиянином Винником начнётся 30 сентября 2024 года
  • РИА Новости

Постановление, как передаёт ТАСС, размещено в базе данных документов суда по Северному округу Калифорнии.

Отмечается, что начало судебного процесса состоится 30 сентября следующего года.

Он будет проходить с коллегией присяжных.

3 сентября мать осуждённого в США Винника Вера Винник обратилась к американскому послу Линн Трейси.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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