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Мать осуждённого в США россиянина Винника обратилась к американскому послу

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Мать осуждённого в США россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег, Вера Винник обратилась к американскому послу Линн Трейси.

«Я написала обращение послу в Москве. Посольство его получило, потому что я писала заказным письмом, написано было, что получили. Но ответа мне как-то никто не дал. Наверное, прошел месяц, даже больше», — заявила она в интервью «Известиям».

По словам Веры Винник, она обратилась к дипломату не для того, чтобы пожаловаться, а из-за того, что детям не хватает отца.

Винник также сообщила об ухудшении здоровья сына. 

В июне в США россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру были предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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