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Мать заключённого в США россиянина Винника сообщила об ухудшении его здоровья

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Мать заключённого в тюрьме США россиянина Александра Винника Вера сообщила об ухудшении его здоровья.

«Сейчас у него по-прежнему в боку болит. Подключилась ещё изжога. Это может быть и желудок, и поджелудочная — всё что угодно. Но там нет (необходимой. — RT) медицинской аппаратуры, чтобы провести какие-то обследования», — сообщила она «Известиям».

Кроме того, по словам Веры Винник, у россиянина начались проблемы с зубами.

В июне в США россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру были предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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