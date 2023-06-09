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Минюст США: двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взломе криптобиржи Mt. Gox

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В США россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году.
Минюст США: двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взломе криптобиржи Mt. Gox
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«Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году. Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год», — уточняется на сайте Минюста США.

В начале мая сообщалось, что власти США предъявили обвинения гражданину России, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму более $150 млн.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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