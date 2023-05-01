В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

Короткая ссылка
Власти США предъявили обвинения гражданину России, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму более $150 млн.
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство юстиции.

По данным ведомства, проживающий в штате Джорджия россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тыс. переводов за рубеж.

«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем $150 млн», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюкенен.

Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить