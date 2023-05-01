В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

Власти США предъявили обвинения гражданину России, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму более $150 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство юстиции.

По данным ведомства, проживающий в штате Джорджия россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тыс. переводов за рубеж.

«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем $150 млн», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюкенен.

Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.