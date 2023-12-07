Митрополит Тихон: Украина нужна Западу как прокси-армия против России

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что Украина нужна Западу в первую очередь как прокси-армия против России, а Россия — как прокси-армия против Китая.

Об этом он сказал в Симферополе в ходе презентации своей книги «Гибель империи. Российский урок».

«Россию обескровить и подчинить себе. Всё. Украина им нужна в первую очередь как прокси-армия против России. А Россия им нужна как прокси-армия против Китая», — отметил митрополит.

По его словам, Западу «для этого надо было так называемым «демократическим путём» изменить так называемый режим, чтобы он слушался и сидел в этой «восьмёрке» [G8], покорно исполняя то, что ему предпишут».

«Вот это вот у нас не понимают совершенно, что задача-то именно в том, чтобы изменить Россию, трансформировать», — заявил Шевкунов.

Также митрополит рассказал, что накануне 1917 года Российская империя была процветающей без всякого преувеличения страной.