Митрополит Тихон в Крыму презентовал свою книгу «Гибель империи. Российский урок»

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) презентовал свою книгу «Гибель империи. Российский урок».

Об этом сообщил телеканал «Крым 24». Презентация состоялась в Симферополе.

В ходе мероприятия митрополит рассказал, что накануне 1917 года Россия была процветающей без всякого преувеличения страной.

«Она ничего общего не имела с той карикатурой на Россию, которая долгие годы советские и постсоветские вдалбливалась в наше сознание», — отметил Шевкунов.

Он рассказал, что по итогам исследований Кембриджского университета на тему «Каков был пьедестал ведущих экономик мира к 1913 году» Россия стояла на третьем месте по ВВП вслед за США и Германией. При этом вслед за Россией шли Англия и Франция.

«Россия по темпам роста промышленности была на первом месте в мире, как сейчас Китай. Россия начинала не с такого высокого старта, как многие другие страны, но как бы то ни было, мы соревновались по темпам роста промышленности только с США», — отметил он.

Как пишет ТАСС, книга митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» повествует о великой Российской империи, которую построили многие поколения предков и которая сгинула за считаные дни 1917 года. Отмечается, что в книге описываются события Февральской революции и рассказывается о представителях всех слоёв общества того периода.

По данным РИА Новости, первый тираж книги составит 50 тыс. экземпляров. Как сообщили в Крымской митрополии, владыка Тихон писал эту книгу почти десять лет.