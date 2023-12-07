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Нарышкин спрогнозировал усиление борьбы с англосаксонским порядком в 2024 году

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в своей статье для журнала «Разведчик» спрогнозировал усиление борьбы с англосаксонским порядком в 2024 году, отметив, что она будет вестись повсеместно.
Нарышкин спрогнозировал усиление борьбы с англосаксонским порядком в 2024 году
  • РИА Новости

«Очевидно, что предстоящий год на мировой арене пройдёт под знаком дальнейшего усиления противоборства между двумя обозначенными выше геополитическими принципами: англосаксонским, или островным, «разделяй и властвуй» и прямо антагонистичным ему континентальным «объединяй и веди», — указал глава СВР.

По его мнению, в 2024 году ожесточённое противостояние будет происходить во всех регионах мира, начиная от постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.

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