Си Цзиньпин: КНР и ЕС ответственны за обеспечение большей стабильности в мире
«Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам китайского лидера, Пекин и страны ЕС должны совместно реагировать на глобальные вызовы.
Также Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией.
Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что стратегическое партнёрство России и КНР находится на беспрецедентно высоком уровне.