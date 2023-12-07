Си Цзиньпин: КНР и ЕС ответственны за обеспечение большей стабильности в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире.

«Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам китайского лидера, Пекин и страны ЕС должны совместно реагировать на глобальные вызовы.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что стратегическое партнёрство России и КНР находится на беспрецедентно высоком уровне.