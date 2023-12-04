Си Цзиньпин: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией
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Он отметил, что в ходе последнего визита белорусского лидера Александра Лукашенко в КНР стороны пришли к важным договорённостям по развитию отношений государств, передаёт агентство БЕЛТА.
«На каждом этапе у нас получаются новые договорённости. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие», — добавил Си Цзиньпин.
Ранее сообщалось, что Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Китае в правительственной резиденции Дяоюйтай.