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Аналитик Вейхерт: Россия «раздавит» Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре

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Бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт выразил мнение, что Россия готовится наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины, чем её и раздавит.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Вейхерта, Москва планирует собрать более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины.

«Они будут нацелены на ключевую инфраструктуру... Теперь русские просто раздавят Украину», — сказал эксперт.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокационная риторика Вашингтона о возможности прямого столкновения вооружённых сил США и России недопустима для ответственной ядерной державы.

Также, по его словам, слова американского лидера Джо Байдена об «атаке» России на НАТО нужно для оправдания расходов США.

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