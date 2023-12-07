Advance: в Киеве уже формируются фракции сопротивления Зеленскому
«Уже формируются фракции сопротивления...», — сказал журналист.
При этом он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко «осторожно» прогнозирует, какая из них в итоге может выстоять, когда Украина погрузится в очень глубокий кризис.
«А она обязательно в него погрузится, когда станет окончательно ясно, что помощь иссякла», — добавил Марьянович.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, и его союзники бросают его один за другим.
Также сообщалось, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.