Обозреватель издания Advance Д. Марьянович заявил, что в Киеве на фоне неудач ВСУ и проблем с получением поддержки от Запада сложилась «неопределённая ситуация», а также формируются «фракции сопротивления» Владимиру Зеленскому.

«Уже формируются фракции сопротивления...», — сказал журналист.

При этом он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко «осторожно» прогнозирует, какая из них в итоге может выстоять, когда Украина погрузится в очень глубокий кризис.

«А она обязательно в него погрузится, когда станет окончательно ясно, что помощь иссякла», — добавил Марьянович.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, и его союзники бросают его один за другим.

Также сообщалось, что общество на Украине разделилось на сторонников Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.