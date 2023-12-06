Байден: отказ помогать ВСУ поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы
Отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
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«Если мы откажемся, сколько наших европейских друзей продолжат выделять средства и какими объёмами?» — цитирует его ТАСС.
Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов объявил о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму до $175 млн.
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