Байден: отказ помогать ВСУ поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы

Отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

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«Если мы откажемся, сколько наших европейских друзей продолжат выделять средства и какими объёмами?» — цитирует его ТАСС. Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов объявил о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму до $175 млн.