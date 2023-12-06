Дерипаска: политика Запада привела к двукратному росту расчётов в юанях

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что санкционная политика Запада стала причиной двукратного роста расчётов в юанях за последний год.

«Количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, за последний год удвоилось», — написал он в Telegram.

Дерипаска подчеркнул заслуги в этом европейской и американской санкционной политики.

«Похоже, что объёмы сделок, оплаченных в китайских юанях, через четыре года превзойдут объём операций в евро», — отметил бизнесмен.

Ранее Дерипаска высказал мнение, что необходимость выплачивать проценты по государственному долгу охладит военный пыл США.