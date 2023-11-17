Дерипаска заявил, что необходимость бороться с госдолгом остудит военный пыл США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что необходимость выплачивать проценты по государственному долгу охладит военный пыл США.

Говоря о госдолге США, который в середине сентября превысил $33 трлн, Дерипаска в личном Telegram-канале отметил, что в Вашингтоне задумались о его высокой стоимости.

По словам российского предпринимателя, в США винят во всём «не очень прозрачный» механизм размещения и торгов американских облигаций. Бизнесмен добавил, что даже если ситуация улучшится — вопрос с выплатой процентов останется открытым.

«А без денег и военный пыл за океаном будет угасать. Хотя и так было понятно уже с сентября, что этой безумной войне приходит конец, следующие 18 месяцев агонии уже очевидно совершенно напрасны», — резюмировал Дерипаска.

Ранее о госдолге США высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что для его обслуживания «бумаги скоро будет не хватать».