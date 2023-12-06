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МО: за два месяца в Израиль поставлено 10 тысяч т оружия и оборудования

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За два месяца конфликта в Израиль доставили более 10 тыс. т вооружений и оборудования для нужд Армии обороны Израиля.
МО: за два месяца в Израиль поставлено 10 тысяч т оружия и оборудования
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба израильского Министерства обороны.

В ведомстве сообщили о прибытии 200-го грузового самолёта с военной техникой для ЦАХАЛ.

«С начала войны в Израиль было доставлено более 10 тыс. т военного оборудования, включая бронетехнику, вооружения, средства индивидуальной защиты, медикаменты, боеприпасы», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила перехват ракеты класса «земля — земля» в районе Красного моря.

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