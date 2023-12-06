МО: за два месяца в Израиль поставлено 10 тысяч т оружия и оборудования

За два месяца конфликта в Израиль доставили более 10 тыс. т вооружений и оборудования для нужд Армии обороны Израиля.

AP

Об этом сообщила пресс-служба израильского Министерства обороны. В ведомстве сообщили о прибытии 200-го грузового самолёта с военной техникой для ЦАХАЛ. «С начала войны в Израиль было доставлено более 10 тыс. т военного оборудования, включая бронетехнику, вооружения, средства индивидуальной защиты, медикаменты, боеприпасы», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила перехват ракеты класса «земля — земля» в районе Красного моря.