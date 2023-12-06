ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты класса «земля — земля» над Красным морем
- AP
В сообщении отмечается, что для перехвата ракеты была задействована израильская система противоракетной обороны «Стрела».
В армейской пресс-службе также уточнили, что цель не пересекала территории Израиля и не представляла угрозы для гражданского населения.
Незадолго до этого в городе Эйлат раздались сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ подчеркнули, что их активация была произведена в соответствии с действующим протоколом.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.