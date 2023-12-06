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ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты класса «земля — земля» над Красным морем

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 декабря осуществила перехват ракеты класса «земля — земля» в районе Красного моря. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты класса «земля — земля» над Красным морем
  • AP

В сообщении отмечается, что для перехвата ракеты была задействована израильская система противоракетной обороны «Стрела».

В армейской пресс-службе также уточнили, что цель не пересекала территории Израиля и не представляла угрозы для гражданского населения.

Незадолго до этого в городе Эйлат раздались сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ подчеркнули, что их активация была произведена в соответствии с действующим протоколом.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.

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