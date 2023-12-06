Песков: ситуация в Газе может стать основной темой онлайн-саммита G7

Палестино-израильский конфликт может стать основной темой онлайн-саммита G7, который должен состояться вечером 6 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о предстоящем онлайн-саммите G7, который в качестве председателя планирует провести премьер-министр Японии Фумио Кисида, Песков предположил, что его основной темой может стать ситуация в Газе.

«Основной темой онлайн-саммита G7 может стать палестино-израильский конфликт», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала с воздуха 250 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.