RT в Telegram
Подпишись

Песков: ситуация в Газе может стать основной темой онлайн-саммита G7

Короткая ссылка
Палестино-израильский конфликт может стать основной темой онлайн-саммита G7, который должен состояться вечером 6 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: ситуация в Газе может стать основной темой онлайн-саммита G7
  • РИА Новости

Говоря о предстоящем онлайн-саммите G7, который в качестве председателя планирует провести премьер-министр Японии Фумио Кисида, Песков предположил, что его основной темой может стать ситуация в Газе.

«Основной темой онлайн-саммита G7 может стать палестино-израильский конфликт», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала с воздуха 250 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить