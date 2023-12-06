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ARD: власти немецкого Тросдорфа мешают нарастить выпуск снарядов для Украины

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Власти города Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором последняя хочет запустить дополнительное производство.

Об этом информирует ARD.

«То, что здесь будет решаться судьба Украины, наверное, было бы слишком большим преувеличением», — говорится в статье.

Однако, по данным газеты, это пример того, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что для Вашингтона будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь Украине.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины.

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