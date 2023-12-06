Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины

Президент США Джо Байден заявил, что для Вашингтона будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь Украине.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — циритует американского лидера РИА Новости.

При этом Байден отметил, что не согласовать помощь Киеву будет «просто неправильно»

«Это против интересов США», — добавил президент.

Ранее стало известно, что Байден проведёт встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с помощью Украине.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Сенат Конгресса США откроет ящик Пандоры, если не одобрит выделение нового пакета помощи Украине.