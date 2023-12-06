Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины
«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — циритует американского лидера РИА Новости.
При этом Байден отметил, что не согласовать помощь Киеву будет «просто неправильно»
«Это против интересов США», — добавил президент.
Ранее стало известно, что Байден проведёт встречу с лидерами G7 на фоне неопределённости с помощью Украине.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Сенат Конгресса США откроет ящик Пандоры, если не одобрит выделение нового пакета помощи Украине.