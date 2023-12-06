Посол США в Венгрии Прессман: Будапешт игнорирует интересы союзников по НАТО
Об этом информирует РИА Новости.
По словам дипломата, Венгрия является единственной из союзников по НАТО, кто относится к членству в альянсе как к контракту.
«Руководство Венгрии, единственное среди наших союзников, похоже, рассматривает членство Венгрии в НАТО как контракт, а не пакт», — сказал дипломат.
Ранее в Politico заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.
В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто поприветствовал делегацию из России на русском языке.