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Посол США в Венгрии Прессман: Будапешт игнорирует интересы союзников по НАТО

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Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Венгрия игнорирует интересы НАТО, укрепляя связи с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам дипломата, Венгрия является единственной из союзников по НАТО, кто относится к членству в альянсе как к контракту.

«Руководство Венгрии, единственное среди наших союзников, похоже, рассматривает членство Венгрии в НАТО как контракт, а не пакт», — сказал дипломат.

Ранее в Politico заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.

В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто поприветствовал делегацию из России на русском языке.

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