Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал делегацию из России на русском языке
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Как можно увидеть на кадрах опубликованного газетой «Известия» видеоролика, Сийярто подошёл к российской делегации, поле чего тепло поприветствовал её членов.
«Добрый день. Здравствуйте. Можно?» — обратился он к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.
Заседание СМИД ОБСЕ проходит 30 ноября в столице Северной Македонии — городе Скопье. Как ранее сообщила Захарова, глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи затронет тему кризиса безопасности в Европе.