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Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал делегацию из России на русском языке

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Перед началом переговоров он обратился к российской делегации на родном для неё языке.
Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал делегацию из России на русском языке
  • Gettyimages.ru

Как можно увидеть на кадрах опубликованного газетой «Известия» видеоролика, Сийярто подошёл к российской делегации, поле чего тепло поприветствовал её членов.

«Добрый день. Здравствуйте. Можно?» — обратился он к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Заседание СМИД ОБСЕ проходит 30 ноября в столице Северной Македонии — городе Скопье. Как ранее сообщила Захарова, глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи затронет тему кризиса безопасности в Европе.

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