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Захарова: Лавров на СМИД ОБСЕ затронет тему кризиса безопасности в Европе

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Одной из тем выступления главы МИД России Сергея Лаврова на проходящей в Северной Македонии встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ станет кризис безопасности в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Лавров на СМИД ОБСЕ затронет тему кризиса безопасности в Европе
  • РИА Новости

Как отметила Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», причиной этого кризиса послужило нежелание США выстраивать нормальный порядок отношений.

«Желание определённой страны — Соединённых Штатов Америки — сделать всё для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лаврова ждёт весьма насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ в Скопье.

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