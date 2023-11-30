Захарова: Лавров на СМИД ОБСЕ затронет тему кризиса безопасности в Европе
- РИА Новости
Как отметила Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», причиной этого кризиса послужило нежелание США выстраивать нормальный порядок отношений.
«Желание определённой страны — Соединённых Штатов Америки — сделать всё для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лаврова ждёт весьма насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ в Скопье.