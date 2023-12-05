Пентагон: США и Китай обсуждают график военных контактов на предстоящий год

США и Китай обсуждают график двусторонних военных контактов на предстоящий год, сообщил помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

Как пишет ТАСС, таким образом он прокомментировал решение Китая и США о возобновлении военного взаимодействия, принятое по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Рэтнер рассказал, что Пентагон находится в процессе обсуждения с Пекином вопросов о том, как это сотрудничество будет выглядеть в предстоящие 12 месяцев.

Ранее издание Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения сообщило, что Соединённые Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия.

23 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что давление со стороны Соединённых Штатов на Россию и КНР бесполезно.