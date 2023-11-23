Песков: давление со стороны США на Россию и КНР бесполезно

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что давление со стороны Соединённых Штатов на Россию и КНР бесполезно.

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно, — мы твёрдо стоим на наших позициях, на нашем пути», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Песков отметил близость позиций российской и китайской сторон и напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, «на неё не надо давить».

Ранее Песков заявил об отсутствии контактов с Вашингтоном по урегулированию на Украине.