Politico: США стремятся не отставать от КНР в гонке высокотехнологичного оружия

Соединённые Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения.

«Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий», — говорится в документе.

Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса писало, что Соединённые Штаты планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания влияния Китая.