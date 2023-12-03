Politico: США стремятся не отставать от КНР в гонке высокотехнологичного оружия
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Об этом сообщает Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения.
«Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий», — говорится в документе.
Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса писало, что Соединённые Штаты планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания влияния Китая.