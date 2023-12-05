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Белый дом: в конце года будет трудно помогать ВСУ и сохранять боеготовность ВС

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Соединённым Штатам к концу года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооружённых сил.
Белый дом: в конце года будет трудно помогать ВСУ и сохранять боеготовность ВС
  • Gettyimages.ru
  • © Charles Smith/Corbis/VCG

Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«К концу года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил», — цитирует её ТАСС.

В Белом доме ранее признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

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