Белый дом: в конце года будет трудно помогать ВСУ и сохранять боеготовность ВС

Соединённым Штатам к концу года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооружённых сил.

Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«К концу года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил», — цитирует её ТАСС.

В Белом доме ранее признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.