Белый дом: в конце года будет трудно помогать ВСУ и сохранять боеготовность ВС
- Gettyimages.ru
- © Charles Smith/Corbis/VCG
Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
«К концу года мы окажемся в такой ситуации, когда нам будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил», — цитирует её ТАСС.
В Белом доме ранее признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.
Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.