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Россия и Иран выступили за снижение зависимости от торговли в чужих валютах

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России и Ирану нужно разработать «дорожную карту» для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые используются другими странами для односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике.
Россия и Иран выступили за снижение зависимости от торговли в чужих валютах
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Такой пункт содержится в декларации, подписанной Россией и Ираном.

В документе стороны констатировали, что принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер является незаконным и противоречит Уставу Организации Объёдиненных Наций.

Также в декларации говорится, что уклонение физлиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи этих людей.

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