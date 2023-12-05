Россия и Иран выступили за снижение зависимости от торговли в чужих валютах

России и Ирану нужно разработать «дорожную карту» для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые используются другими странами для односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике.

РИА Новости

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Такой пункт содержится в декларации, подписанной Россией и Ираном. В документе стороны констатировали, что принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер является незаконным и противоречит Уставу Организации Объёдиненных Наций. Также в декларации говорится, что уклонение физлиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи этих людей.