Россия и Иран выступили за снижение зависимости от торговли в чужих валютах
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Такой пункт содержится в декларации, подписанной Россией и Ираном.
В документе стороны констатировали, что принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер является незаконным и противоречит Уставу Организации Объёдиненных Наций.
Также в декларации говорится, что уклонение физлиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи этих людей.