Страны Персидского залива договорились выделить $1,6 млрд на восстановление Газы
- AFP
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата объединения по итогам саммита в Дохе.
В нём указывается, что участники саммита в рамках созданной в 2009 году программы по восстановлению сектора Газа «обязались дополнительно выделить $1,646 млрд».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил мусульманским странам создать фонд помощи для сектора Газа в ходе саммита в Эр-Рияде.