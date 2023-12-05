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Страны Персидского залива договорились выделить $1,6 млрд на восстановление Газы

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Лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приняли решение выделить дополнительно свыше $1,6 млрд на восстановление сектора Газа.
Страны Персидского залива договорились выделить $1,6 млрд на восстановление Газы
  • AFP
  • © MOHAMMED ABED

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата объединения по итогам саммита в Дохе.

В нём указывается, что участники саммита в рамках созданной в 2009 году программы по восстановлению сектора Газа «обязались дополнительно выделить $1,646 млрд».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил мусульманским странам создать фонд помощи для сектора Газа в ходе саммита в Эр-Рияде.

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